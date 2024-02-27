“Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz”

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyü ile Türkiye’nin önde gelen enerji üretim şirketleri arasında yer alan Borusan EnBW, yeni yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, mevcut yatırımları ile gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amasyalı, şunları söyledi: “Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyümüzle Borusan EnBW Enerji olarak, rüzgâr enerjisi üretiminde Türkiye’nin lider enerji üretim şirketleri arasında yer alıyoruz. Yatırımdan işletmeye her faaliyetimizde doğal ve sosyal çevreyle uyum içerisinde temiz enerji üretmeyi odağımıza yerleştiriyoruz. Mevcut rüzgar enerji santralleri yatırımlarımızın yanı sıra, elektrikli araç şarj istasyonları, hibrit yenilenebilir enerji tesisleri, müşterilerimiz için yaptığımız yenilenebilir enerji projeleri, depolamalı yenilenebilir enerji projeleri, elektrik satış/ticaret ve karbon sertifikaları temini gibi farklı iş alanlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşletmede olan 12 tesisimiz ve 725 MW kurulu gücümüzü sahada devam eden yatırımlarımız ile bu yıl 855 MW’a çıkaracağız. Geliştirme fazındaki projelerimizle birlikte toplam 1.352 MW gücündeki portföyümüzle ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlıyoruz.

2024 yılında Saros RES içerisinde devreye almaya başladığımız ve tesisimizi bir hibrit santrale dönüştürecek 94 MWp gücündeki güneş enerji santralinin yatırım çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca, Balabanlı RES tesisimizin 36 MW kapasite artışı ve 80 MW Pelit RES proje

lerimizde inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Balabanlı RES tesisimizin kapasite artışını da bu yıl bitmeden devreye almayı planlıyoruz. Diğer yandan, depolamalı yenilenebilir enerji projelerimizde ön lisans ve izin süreçlerinde ilerliyoruz. Yeni yeşil iş modelleri üzerinde çalışırken, yeşil enerji tedarik anlaşmalarıyla uzun dönemli iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca Gold Standard Karbon ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji) sertifikaları ile müşterilerimizin karbonsuzlaşma hedeflerini sağlamasına katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra elektrifikasyonun ülkemizde yaygınlaşmasına güçlü bir destek vermek üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonları işletmeciliği kapsamında çalışmalarımıza hız verdik.

“Enerji dönüşümüne güçlü destek sağlıyoruz”

İklim, insan ve inovasyona dayalı sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetler ile gittikçe hızlanan enerji dönüşümünde güçlü bir destek sağlıyoruz. Bir yandan yenilenebilir enerji üretimimizle tamamen yeşil bir sektör oyuncusu olarak doğrudan katkı sağlarken, diğer yandan döngüsel ekonomi araçlarının kullanılmasına, karasal yaşamın korunmasına, yerelde biyoçeşitlilik farkındalığının artırılmasına ve iklim değişikliğinden etkilenen yerel geçim kaynaklarının restorasyonuna yönelik özgün katkı projeleri hayata geçiriyoruz.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırarak hem enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hem de temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. %100 yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyümüz ve 2,2 TWh üzerinde yeşil elektrik üretimimizle önemli miktarda sera gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıt tesislerini ikame ederken, 2023 yılında toplam 1,3 milyon ton karbon salımını önledik.

Dijitalleşen sektör için insan kaynağı oluşturulmalı

İleri veri analitiği kullanan ve dijitalleşen bir sektör için nitelikli insan kaynağının oluşturulması amacıyla eğitim; lise/üniversite/ sanayi iş birliği platformlarının tasarlanması çok önemli. Kapsayıcılık açısından bakarsak, rüzgar türbin teknolojilerindeki gelişim, iklim krizi nedeniyle gün geçtikçe daha da artan enerji yatırımlarıyla sektörde yeşil yaka istihdamının katlanarak artmasını sağlayacak. Yapılan işlerin kapsamı açısından bakıldığında, yenilenebilir enerji sektörü, enerji sektörünün geneline göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin büyümesine daha da çok olanak sağlayacaktır."