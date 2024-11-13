Enerjim Sensin Hızlandırma Programı 5. Kez yapıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Etkinliğin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, şirket cirolarından ayrılan fonlarla yeni teknoloji geliştiren girişimlere destek verilen program kapsamında, daha önce seçilmiş şirketlerin başarılı olmasının önemli bir gösterge olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak enerji alanındaki her türlü teknolojik geliştirme yanında, batarya, hidrojen teknolojileri karbon yakalama teknolojileri üzerine de çalıştıklarını kaydeden Şatıroğlu, teknolojinin çok yoğun biçimde sektörün içinde bulunduğunu vurguladı.

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş da konuşmasında, sektörün köklü bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, yenilenebilir enerjinin payını artırmaya yönelik bir girişim içinde olduklarını hatırlattı. Bu aşamada bağlantı kapasitesini artırırken yönetim ve ölçümün öne çıktığını kaydeden Ulutaş, AR-GE’nin yönetim ve ölçüm teknolojilerinin gelişimi için çok gerekli olduğunu anlattı.

İTÜARI Üst Yöneticisi Attila Dikbaş da konuşmasında, teknokent olarak başlangıç aşamasından itibaren üretime geçen şirketlere destek verdiklerini vurgulayarak, bu şirketlerin satılmaması, ihracatı da bölgeden yapmaları ve büyümesini arzu ettiklerini kaydetti. Dikbaş, ülke çapındaki teknokentlerin kapalı yapılar olması yerine açık yapılar olarak faaliyet göstermesini istediklerini vurguladı.

-182 şirket 142 milyon dolar ciroya ulaştı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz de konuşmasında, daha önceki 4 programda 182 girişime finans desteği verdiklerini belirterek, bu şirketlerin 1200 istihdama, 400 milyon dolar şirket değerine ve 145 milyon dolar ciroya ulaştıklarını kaydetti. Erdeniz, Türkiye’de elektrik sektörünün yıllık 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını vurgulayarak, “Dünyada Enerji Sektöründe uzun zamandır konuşulan konulara baktığımızda; Elektrifikasyon, yeşil dönüşüm ve karbon hedefleri, dijital dönüşüm ve akıllı şebekeler. Dünyada yaşanan bu dönüşüme biz Büyük Enerji Dönüşümü diyoruz. Bu süreçte bu dönüşüme ayak uydurabilmek için; üretim teknolojileri, yenilenebilir enerji çözümleri, akıllı şebeke sistemleri, dijital uygulamalar gibi alanlarda hız kesmeden yenilikleri hayatımıza sokmalıyız ve dönüşüm rekabetinde geri sıralarda kalmamalıyız” dedi.

-Kazanan girişimler

Etkinlikte, 2 ayrı kategoride 4 proje ödüllendirildi. Etkinlikte, Geleceği Şekillendirenler kategorisinde “Buluttan” girişimi seçildi. Girişim, sektöre doğrudan giriş imkanı elde etti. Projede hava zekâsı çözümleri ile iş ortaklarının operasyonel ve finansal süreç verimliliğinin artırılmasını, aşırı hava olayları kaynaklı insan ve varlık güvenliği risklerinin azaltılması hedefleniyor.

1,5 milyon TL’lik ELDER özel ödülünü ise 3 girişim paylaştı. Aylara Güç Çözümleri, alçak gerilim (AG) elektrik dağıtım şebekelerinde faz dengesizlikleri, gerilim düşümü/ artışı, harmonikler ve reaktif güç tüketimi problemlerini çözen güç elektroniği cihazları geliştirmekte ve elektrik dağıtım şirketlerine, endüstriyel tesislere ve hizmet sektörüne yönelik çözümler sunuyor. Bu projeye 750 bin TL ödül verildi.

SmartIR girişimi ise, Vital Signs Monitoring (VSMS) alanındaki uzmanlığını altyapı sektörüne taşıyarak, cep telefonu kamerası kullanımıyla elektrik direkleri gibi kritik altyapıların yapısal sağlığını hızlı ve düşük maliyetle izlemeyi sağlayan yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu girişime de 450 bin TL ödül verildi.

Torkman girişimi ise elektrik dağıtım sektörüne özgü, bölge, operasyon, çalışan, donanım, kimyasal, çevre ve iş güvenliği alanlarında 100'den fazla operasyonel iyileştirme fikrini değerlendirme ve hayata geçirme sorumluluğunu taşır. Görevler arasında, sektördeki 8 Büyük Kayıp'ı azaltmaya yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması yer alıyor. Bu projeye de 300 bin TL ödül verildi.