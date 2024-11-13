Bitcoin rekora doymuyor: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı!

Bitcoin, seçim sonrası haftanın en büyük yükselişlerinden birini gerçekleştirerek 91 bin 110 dolara kadar çıkarak tarihi bir rekora ulaştı. Sonrasında ise 90 bin 432 dolardan işlem görmeye devam etti.

Bitcoin yılbaşından beri dolar bazında yüzde 151 kazandırırken, son beş gündeki getirisi yüzde 20'yi buldu.

Trump'ın desteği etkili oldu

Bitcoin'in bu olağanüstü yükselişi, Trump yönetiminin kripto para birimlerini destekleme vaadiyle şekillendi. Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları benimseyeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermişti. Ayrıca, ulusal bir bitcoin stokunun oluşturulacağına dair bir planı da dile getirmişti. Bu vaatler, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve Bitcoin’in fiyatı hızla tırmandı.