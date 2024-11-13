Trump'tan seçim sonrası Cumhuriyetçilere mesaj

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçimlerin ardından ilk kez geldiği Washington'da sabah saatlerinde Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın takdim ettiği Trump, sahneye çıkarak seçimleri nasıl kazandıklarına ilişkin konuşma yaptı ve tüm Cumhuriyetçileri kutladı.

""Kazanmak güzel şey; kazanmak her zaman güzeldir"

"Kazanmak güzel şey; kazanmak her zaman güzeldir." yorumunu yapan Trump, Harris karşısında 7 salıncak eyaletin tamamını aldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Seçim başarısında katkısı olan herkese teşekkür eden Trump, "Seçimlerde 7,1 milyon farkla oy çokluğunu kazandık. Bu harika bir şey çünkü Cumhuriyetçilerin oy çokluğunu alması beklenmiyordu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi ve yetki devir süreciyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.