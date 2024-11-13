Narin Güran'ı arama çalışmalarında 'üfürükçü' iddiası: Valilikten bir açıklama daha geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında jandarmanın 'üfürükçü'ye gittiği iddia edilmişti. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yalanlama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur.

Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."