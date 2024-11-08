Narin Güran cinayeti duruşmasına girmesine tepki gösterilen Gülben Ergen'den açıklama

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Günay cinayetinin davasında ilk duruşması dün görüldü. Soruşturmanın tutuklu sanıkları; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Dava salonunda davayı yakından takip eden ünlü sanatçı Gülben Ergen de yer aldı. Gülben Ergen'in duruşma salonuna girmesi içeri alınmayan avukatların tepkisine neden olmuştu.

Ergen, dün sosyal medya hesabından da “Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ün’ümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten :) Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim Çocuklar Gülsün diye sorumluluklarım gereği burdayım! Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!” diye yazmıştı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Gülben Ergen, "Öncelikle sorumluluk duygusuyla oradaydım. Narin'in ailesinden biri gibi, bir ablası gibi, çıkamayan sesi gibi 78 gündür davanın sesi çıkıyor. Şüphelilerin sesi çıkıyor. Geceler boyu çok kıymetli yayınlar yaptınız. Bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım. Sabah yedi buçukta girdim oraya. Sabah 9'da başladı biliyorsunuz. Yedi buçukta arka kapıdan girdim" dedi.

“Benim için çok ciddi bir tecrübeydi”

78 gündür ifadeleri alınan o insanlarını yüzlerini görünce yaşadığı duygularını anlatan Ergen, şöyle konuştu:

"Benim için çok ciddi bir tecrübeydi. Hayatımda hiç böyle bir davaya girmedim. Ayrıca hiç çocuk mezarı da görmedim. Dün uçaktan iner inmez Narin'i ziyaret ettim. İlk defa gördüm. İlk defa sabahtan akşama kadar takip ettiğim anne, baba, amca onları gördüm. İnşallah Narin'in kanı yerde kalmaz. Adalet çok kısa sürede yerini bulsun."

"Dilerim ki en ağır cezayı alırlar"

Suçluların en ağır cezayı almasını isteyen Ergen, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dilerim ki en ağır cezayı alırlar. O kadar çok felaketleri üst üste yaşıyoruz ki Narin'in bütün çocuk cinayetlerinin, haksız yere canı alınan bütün çocukların sesi olduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alınmasını cani gönülden istiyorum."

“Narin'in abilerinin ifadelerinden çok etkilendim”

Ayrıca Gülben Ergen, "Ben abisini kaybetmiş bir kız çocuğuyum. Henüz 18 yaşında kaybetmenin acısı beni çok etkiledi, eksikliğini hissettim. Allah bana üç tane erkek evlat verdi. O acımı bu şekilde telafi ettim. Abi benim için çok değerli. Narin'in abilerinin ifadelerinden çok etkilendim" dedi.