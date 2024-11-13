Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıktı!
Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılık 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılığın 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerin sosyal medya fenomeni Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan olduğu belirtildi. Pekkan ve Orhan'ın yurt dışında olduğu öğrenildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim engeli getirildi.
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