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Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davanın 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmasında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri de "taraf" olarak davayı takip edecek.

Haber Merkezi
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Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacak
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Bu duruşmada, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin davayı “taraf” olarak izleyeceği belirtildi.

Komisyon Başkanlığını AK Parti'li Derya Yanık üstlenecek

T24'ten Ceren Baya Teke'nin haberine göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda AK Parti'den 12, CHP'den 4, DEM, MHP ve İYİ Parti'den 2, HÜDA-PAR ve Saadet Partisi'nden ise 1 üye var. Komisyon Başkanlığını, AK Parti’li Derya Yanık üstleniyor.

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