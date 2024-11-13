Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

Nasuh Mahruki, emniyet ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınmıştı. Mahruki ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Mahruki, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, evine sivil polislerin geldiğini söylemiş ve ‘kendisini almaya geldiklerini söylediklerini’ belirtmişti.Mahruki sosyal medya paylaşımında, “Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” ifadelerini kullanmıştı.