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Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığının tespitine dair yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi
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Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Talepleri dinlenen taraf avukatları, kazanın oluş sebebi ve kazada kusuru bulunanların tespiti için daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının yeterli olmadığını belirterek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yazı yazılarak tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlayabilecek öğretim görevlisinin olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, raporu hazırlayacak bilirkişi heyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden uzman bir ismin de dahil edilmesine karar verdi.

Davaya, 20 Mart 2025'te devam edilecek.

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