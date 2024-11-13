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Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu

Tunceli’de atış eğitimi sırasında yaşanan kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
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EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya başsağlı dileklerinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

 

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