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Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya’nın Güzeloba Mahallesi’nde, İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8. katındaki dairede ölü halde bulundu.

Haber Merkezi
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Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu
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Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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