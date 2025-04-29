RoofStacks, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda kamu ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu

24-27 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde ATO Congresium’da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi, Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi üst düzey katılımcıların yanı sıra, yazılım ve teknoloji dünyasının öncü markalarını da bir araya getirdi.

RoofStacks, geliştirdiği çok yönlü projelerle fuarda katılımcıların ilgisini çekti. Şirket, turizmden finansal teknolojilere, oyundan dijital yayıncılığa kadar uzanan geniş ürün portföyünü standında sergiledi. RoofTravel ile seyahat teknolojisi çözümleri sunarak turizm alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşan RoofStacks, artırılmış gerçeklik (AR) ve Web3 teknolojilerini bir araya getirdiği GoArt platformuyla da ziyaretçilerine yenilikçi bir deneyim sundu. Farklı temalı mobil oyunlarıyla dikkat çeken RoofGames ise Türk mitolojisinden ilham alan bilgisayar ve konsol oyunu Olpamis ile oyun dünyasındaki farklılaşma hedefini ortaya koydu.

Finansal teknolojiler alanında RoofMoney ekibi tarafından geliştirilen dijital bankacılık projeleri ve yenilikçi çözümler de fuarda yerini aldı. Türkiye ve yurt dışındaki bankalarla yürütülen projeler kapsamında dijital bankacılık uygulamaları, çocuk bankacılığı gibi geleceğe yönelik finansal teknolojiler katılımcılara tanıtıldı. Dijital yayıncılık tarafında RoofStream ile Türkiye’de ve yurt dışında stratejik iş birlikleri gerçekleştiren şirket, sektördeki güçlü konumunu vurguladı. Tüm bu dikeyleri bir arada tutan ve destekleyen altyapı ise RoofPlatform ile öne çıkarıldı. Siber güvenlikten anlık izleme çözümlerine, bulut teknolojilerinden yapay zekâ destekli süreç optimizasyonuna kadar pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran RoofPlatform sayesinde şirket, her alanda teknolojiyle fark yaratma vizyonunu fuar katılımcılarıyla paylaştı.

“Fuar, teknoloji ve verimlilik konularına olan tutkumuzu genç nesillerle paylaşabileceğimiz ilham verici bir ortam sundu”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan RoofStacks Kurucu ve CEO’su Burak Soylu, “Bilim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, gençleri savunma sanayisinden bankacılığa, oyun sektöründen e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede farklı sektörlerle buluşturdu. RoofStacks olarak, böylesine değerli bir organizasyonda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduk. Fuarda sergilediğimiz projeler; yapay zekâ destekli verimlilik çözümlerinden artırılmış gerçeklik odaklı eğitim sistemlerine, veri analitiği tabanlı yönetim uygulamalarından kapsamlı dijital altyapı projelerine kadar uzanan geniş bir teknoloji portföyünden oluşuyordu. Öte yandan fuar, teknoloji ve verimlilik konularına olan tutkumuzu genç nesillerle paylaşabileceğimiz ilham verici bir ortam sundu. Genç teknolojiseverlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, onları geleceğin teknolojileriyle tanıştırmak ve birlikte yeni üretim yolları keşfetmek bizim için son derece değerli bir deneyim oldu.” dedi.

2015 yılında turizm sektörüne yönelik yeni nesil yazılım çözümleri üretme hedefiyle yola çıkan ve bugün oyun, finansal teknolojiler, dijital yayıncılık gibi alanlarda büyüyerek global ölçekte faaliyet gösteren RoofStacks, geleceğin teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli bulut çözümleri, Web3 ekosistemi ve dijital varlık yönetimi gibi alanlarda yeni projeleriyle fark yaratmayı hedefliyor.