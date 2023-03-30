Enerjisa Enerji, ikinci kez ‘FTSE4Good Endeksi'nde

Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi’ne üst üste ikinci kez dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Londra Borsası'na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell'ın hazırladığı FTSE4Good'a dahil olmak için şirketlerin insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikaları dahil olmak üzere belirli ESG kriterlerini de karşılaması gerekiyor.

Söz konusu endekste şirketler, her yıl güncellenen kapsamlı ve şeffaf bir metodoloji kullanılarak değerlendiriliyor. Açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi'ne üst üste ikinci kez dahil olarak aynı zamanda enerji sektöründe derecelendirilen tek şirket oldu.

"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla hareket eden Enerjisa Enerji, endekste bir önceki yıl 3,8 ESG notuna sahip bulunurken, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, yönetim uygulamaları, çalışan hakları, etik ve sosyal konularda gösterdiği güçlü performans ile bu sene notunu 5 üzerinden 4'e yükseltti.

“Endekste notumuzu 4’e çıkarttık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Enerjisa Enerji'nin, tüm faaliyetlerinde olduğu gibi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarında da global trendleri takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “FTSE4Good Endeksi, şirketlerin bu alanlardaki çabalarını değerlendiren önemli bir endeks. Endekste notumuzu 4’e çıkarttık ve Enerjisa Enerji olarak sektörümüzün ESG ve sürdürülebilirlik alanında da lideri olduğumuzu kanıtladık. Bugün dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen, ESG'ye odaklanmaya ve çevre ve gelecek nesiller üzerinde olumlu bir etki yaratmaya kararlıyız. Sürdürülebilirlik ayak izimizi geliştirmeye ve yol gösterici olmak için yeni standartlar belirlemeye devam edeceğiz.”