Enerjisa Enerji ve Çimsa Eskişehir'de yatırım yapacak

Enerjisa Enerjiden yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji ve Çimsa Eskişehir Fabrikası'nda atık ısı geri kazanım sistemi kurulması için Enerji Performans Sözleşmesi'ne imza attı.

Enerjisa Enerji tarafından yapılacak yatırımla sistemin gelecek yılın sonunda tamamlanması, yıllık 40 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi ve Çimsa Eskişehir Fabrikası'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25'inin karşılanması amaçlanıyor. Söz konusu elektrik üretiminin, 13 bin hanenin yıllık tükettiği elektriğe eş değer olduğu hesaplanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa CEO'su Umut Zenar, karbon emisyonların azaltılması konusunun önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Mevcut teknolojilerin optimizasyonunun yanında yenilenebilir kaynaklardan elde ettikleri enerjiyi de artırmayı hedeflediklerini ifade eden Zenar, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022'de yüzde 58,2 olarak gerçekleşirken, 2030 yılında bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çimsa olarak, sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon GES projesi ve Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi ile sürdürülebilirlik ajandamızda çok önemli adımlar atmıştık. Bu sürece Eskişehir Atık Isı Geri Kazanımı yatırımımız ile devam ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Enerjisa Enerji ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Eskişehir Fabrikası'nda kurulacak sistem kendini kısa sürede amorti edecek

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar da karbon salımının yüzde 70'inden fazlasının enerji sektöründen kaynaklandığını ve enerjinin en yoğun tüketildiği sektörlerin başında ise çimento sektörü geldiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bu noktada Enerjisa ve Çimsa olarak 'İşimin Enerjisi' çatısı altında daha iyi bir gelecek için iklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, sorunun bir parçası olduğumuz gibi çözümün de bir parçası olduğumuzu göstermek üzere adımlar atıyoruz. Eskişehir Fabrikası'nda kendi kendini çok kısa bir sürede amorti edecek bir atık ısı geri kazanımı yatırımına imza atmak bizi hem sürdürülebilirlik hedeflerimize beraber koşmak hem de ortaya bir başarı hikayesi koymak anlamında heyecanlandırıyor. Üstelik projenin enerji üretim testlerini yerinde yaparak ve performans garantisi vererek Çimsa için de konforlu bir süreç yarattığımızı düşünüyorum."