Enerjisa Üretim'den 'Almanya' adımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından stratejik öneme sahip olan rüzgar enerjisi yatırımlarını sürdüren Enerjisa Üretim, Enercon ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Enercon'un geliştirdiği ve 175 metreyle dünyada en büyük rotor çaplı türbinler arasında yer alan E-175 EP5 modeli türbin, 6 megavat ve artırılabilir kapasitesiyle Türkiye'de Enerjisa Üretim'in belirlenen sahalarında kurularak test edilecek. Böylece Enercon, yeni geliştirdiği türbinler için yurt dışında yaptığı test çalışmalarını ilk kez Türkiye'de de sürdürmüş olacak.

Yeni türbinler Balıkesir ve Bandırma'ya kurulacak

Prototip olarak üretilecek yeni model türbinler, Enerjisa Üretim'in Bandırma Enerji Üssü ve Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'nde kurulacak. Türbinler ticari olarak satışa çıkmadan önce Enerjisa Üretim santrallerinde test edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması gerektiğini belirterek, "Enerjisa Üretim olarak ülkemizin yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyelini kullanmak üzere rüzgar ve güneş yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yatırımda ve üretimde sektöre öncülük eden bir konumda olmakla birlikte sektörün gelişmesi için elimizi taşın altına koymaya ve her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm ekosisteme fayda sağlayacak bu iş birliği ile sektörümüzde hem teknolojinin gelişmesine hem de insan kaynağının gelişimine sürdürülebilirlik açısından katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.