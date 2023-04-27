Garanti BBVA’dan 2023’e güçlü başlangıç

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre bankanın ilk çeyrek net kârı 15,74 milyar TL oldu. Garanti Bankası'nın geçen yıl aynı dönemde net kârı 8,21 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Garanti Bankası kârını yaklaşık olarak yüzde 48 oranında artırdı.

Bankanın birinci çeyrek net faiz gelirleri 33,58 milyar TL olurken; önceki yıl aynı dönemde faiz gelirleri 13,20 milyar TL olmuştu. Garanti Bankası'nın ilk çeyrek sonunda kredileri 737,72 milyar TL şeklinde gerçekleşirken; 2022 sonunda kredileri 669,40 milyar TL olmuştu.

Bankanın, aktif büyüklüğü 1.5 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1.1 trilyon TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 70’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduatı tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 14 büyüme ile 1.0 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.9, özkaynak kârlılığı yüzde 38.2, aktif kârlılığı ise yüzde 4.5 seviyelerinde gerçekleşti.

"Türkiye’de bankacılık sektörü ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahip"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Ülke olarak en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bir çeyreği bitirdik. Çok büyük bir felaketle karşılaştık. Kurum olarak ilk önceliğimiz yöre insanı ve çalışanlarımıza devlet ve bütün paydaşlarımızla maddi manevi destek olmak. Şu an en büyük ev ödevimiz sıkıntının halen devam ettiğini unutmadan insanlarımızın yanında olmak, her türlü desteğe devam etmektir.

Bankacılık faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak, 2023 yılı global arenada hareketli başladı; resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye’de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Yoğun regülasyonlar kredi büyümesinin yönünü ve boyutunu belirlemeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümemizde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme trendine devam etti. Aktif kalitemiz oldukça yüksek, önümüzdeki dönemde de bunu negatif etkileyecek bir gelişme beklemiyorum. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi aşırı tedbirli karşılık politikamızı bu dönemde de sürdürdük. Sektörün mutlak değer olarak en yüksek karşılığını ayırdık.”

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteri kazanımı stratejik önceliğimiz olmakla beraber mevcut müşteride derinleşmenin çok daha fazla önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu konuda şüphesiz ki en büyük yardımcımız dijitalleşme, veri ve yapay zekâ. 2022 sonunda sektörde öncü olarak başlattığımız açık bankacılık servisiyle, müşterilerimize kanal, zaman ve mekân bağımsız şekilde hareket edebilme imkânı sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi tüzel müşterileri de içine dahil edecek şekilde en üst düzeye taşıdık, önümüzdeki dönem sektörden ayrışan bu özelliğimizle, müşterilerimize daha fazla katkıda bulunmayı bekliyoruz.

Banka olarak, ana stratejilerimizin başında gelen sürdürülebilirlik, finansmanın ötesinde boyutlara taşındı. Müşterileri bilgilendirmek, gelecekle alakalı aksiyonlar almak ve çok ciddi taahhütlere imza atmak gibi önemli ana önceliklerimiz oldu. PACTA (Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi) metodolojisiyle uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye’den ilk banka olduk. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8.yıldır üst üste yer alarak, dünya sıralamasında 5. en yüksek skoru aldık. 2022 yılında başladığımız İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmalarına ise devam edeceğiz.

Garanti BBVA olarak, güçlü bilançomuz ve yetkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”