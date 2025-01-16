ENKA İnşaat, 529 milyon sterlinlik proje için imzayı attı

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., KAP’a yaptığı açıklamayla ENKA UK Construction Ltd. ile Vertex Hydrogen Limited arasında 15 Ocak 2025 tarihinde 529 milyon sterlinlik anlaşma imzalandığını duyurdu. Kuzey Batı İngiltere’nin Ellesmere Liman Bölgesi’nde yer alan Stanlow Rafinerisi’nde inşa edilecek Düşük Karbonlu Hidrojen Üretim Tesisi Projesi, sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek. Sözleşme; mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma işlerini kapsamakta olup, toplam bedeli yaklaşık 529 milyon İngiliz Sterlini (23 milyar TL) olarak açıklandı.

39 ayda tamamlanacak

Projenin başlangıç sürecinde, Limitli İşe Başlama kapsamında ön çalışmalar yürütülecek ve yatırımcının yatırım kararı almasının ardından tam kapasiteyle çalışmalara başlanması bekleniyor. İşe başlama bildiriminin ardından 39 ay içerisinde tamamlanması planlanan proje, düşük karbon teknolojilerine geçişte önemli bir dönüm noktası olacak.

Time'da ilk bine girmişti

ENKA, eylül ayında Time Dergisi'nin hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri - 2024" listesinde ilk 1000’e girerek 887. sırada yer almıştı. Listeye Türkiye'den giren tek inşaat şirketi ENKA olurken, diğer üç şirket ise Sabancı Holding, Koç Holding ve Akbank’tı.