Era Alüminyum, yenilikçi tasarımlarını Inter Solar’da sergiledi

EKONOMİ/BURSA

ERA Grup Alüminyum’un kenet, trapez, sandviç, düz çatı, membran, kiremit ve diğer tüm çatı türlerine özel sunulan çözümleri, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ve güneş enerjisi sektörünün önde gelen fuarlarından biri olan Inter Solar Europe’da sektörün beğenisine sunuldu. Fuarda, özellikle çeşitli çatı tiplerine uygun çözümlerin detaylı bir şekilde sergilenmesiyle, ERA Grup Alüminyum sektördeki öncülüğünü ve yerini bir kez daha pekiştirdi.

Inter Solar Europe Fuarı’na güçlü bir katılım gerçekleştirdiklerini belirten ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, “Ürünlerimizi sergilemenin yanı sıra tüm paydaşlarımız ile sektörün mevcut durumunu ve geleceğini detaylarıyla görüştüğümüz, iş birlikteliklerimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi konuştuğumuz, mevcut müşteri portföyümüze avrupa pazarı için yenilerini eklediğimiz başarılı bir fuar geçirdik. Her yıl güncellenen ve sektördeki tüm yenilikleri deneyimleme fırsatı sunduğu için Inter Solar Europe, Era Alüminyum ekibi için oldukça faydalı bir organizasyon oldu. Bu yıl da katılımcı olarak yer aldığımız fuar, uzmanlık alanımız olan alüminyum konstrüksiyon taşıyıcı sistemler ve fotovoltaik panel çerçeveleri ürünlerimizi sergileme imkanı sağladı. Özellikle 2024 yılıyla birlikte artan Avrupa ihracat müşterilerimiz ile görüşme fırsatı yakaladık ve birçok yeni firma ile etkili temaslarda bulunduk. Piyasada artan Çin menşeli ürünlere rağmen, kalite politikamız ve müşteri geri bildirimlerine verdiğimiz önemle ihracatımızın ilerleyen aylarda artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.