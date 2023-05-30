Erdemir, 2 lokomotif teslim aldı

Çek lokomotif ve demiryolu aracı onarım şirketi CZ LOKO, Erdemir Demir Çeliğe, iki adet EffiShunter 600 lokomotifini teslim etti. Jihlava'daki fabrikadan sevk edilen lokomotifler, CZ LOKO'nun yan kuruluşu CZ Logistics ve ardından DB Cargo tarafından Břeclav'daki sınır kapısına ulaştırıldı.

Bu yıl kademeli olarak teslim edilen dört adet EffiShunter 600 lokomotif, eski yapım makinelerin yerini alacak ve daha önce CZ LOKO tarafından üretilen 744, 704 ve 705 lokomotiflerinin yerini alacak. Yapılan açıklamalara göre anlaşma ayrıca önümüzdeki yılın başlarında iki ek lokomotifin teslim edilmesi seçeneğini de içeriyor. Alınan bu lokomotifler ise Erdemir’in, taşımacılık operasyonlarını daha da güçlendirmek ve verimliliği artırmak için kullanılacak.