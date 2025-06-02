Erdoğanlar Gıda, el değmeden üretimle helvayı 10 ülkeye sevdirdi, sırada ABD var

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Yaklaşık yarım asırdır Eskişehir’de helva, reçel, tahin ve pekmez üretimi yapan Erdoğanlar Gıda, Endüstri 4.0 uyumlu makinelerle üretim hatlarını yenileyerek kapasitesini artırdı. Reçel üretiminde yıllık 4 bin tona, helvada ise 3 bin 250 tona ulaşan şirket, el değmeden üretim yapan yeni makineleriyle hem hijyen standartlarını yükseltti hem de ihracatta büyüme ivmesini yakaladı. Erdoğanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Erdoğan, “Önemli bir yatırım süreci içerisindeyiz. Özellikle helva üretim hattımıza yeni makineler dahil ettik. Artık bütün ürünlerimiz el değmeden, tamamen otomatik bir şekilde ambalajlanıyor ve son aşamaya kadar bu süreç kesintisiz devam ediyor. Bu sistem, Endüstri 4.0'a bağlı olarak çalışıyor ve bu sayede hijyen, kalite ve verimlilikte büyük bir artış yakaladık” diye konuştu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarında üretimini yaptıklarını reçel, helva, tahin ve pekmezi "Erdoğanlar" markasıyla tescilleterek yurt içinde ve yurt dışında tüketiciyle buluşturduklarını kaydeden Levent Erdoğan, ürün ve hizmet kalitelerini sürekli geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Reçel, helva, tahin ve pekmez grubunda toplam 50 çeşitte ürünleri bulunduğundan bahseden Erdoğan, kendi markalarının yanı sıra birçok markanın da distribütörlüğünü yaptıklarını belirterek, "Onlarca markanın yüzlerce ürününü son kullanıcıya ulaşması için her gün kesintisiz sevkiyat yapıyoruz. Distribütörlüğünü yaptığımız çeşitli ürün gruplarında yaklaşık 5 bin ürünümüz mevcut " dedi.

Stok politikasıyla tüketici dostu fiyatlar sunuyor

Sadece üretimde değil, pazarlama ve dağıtım politikalarında da tüketiciyi merkeze aldıklarını vurgulayan Levent Erdoğanlar, enflasyonist baskılara karşı stoklu çalışarak market raflarında fiyat istikrarı sağlamaya odaklandıklarını belirtti. Eskişehir’in yanı sıra Afyon, Uşak, Kütahya ve Bilecik’e hızlı sevkiyat ağıyla hizmet verdiğini aktaran Levent Erdoğan, “Bizi sektörde farklı kılan en önemli özellik, güçlü servis altyapımız. Bugün bir sipariş geldiğinde şehir içiyse 24 saat, şehir dışındaysa 48 saat içinde ürünümüz market rafında oluyor. Aynı zamanda tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için stoklu çalışıyoruz. Fiyat artışları geldiğinde hemen raflara yansıtmıyoruz. Elimizdeki stokla bir süre daha eski fiyatlardan ürün vermeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım, bize hem müşteri memnuniyeti hem de sadakat kazandırıyor” dedi.

İhracatta hedef pazar ABD

Organik içerikli reçel ve helvalarıyla Avrupa pazarında bilinirlik kazandıklarını açıklayan Erdoğan, ihracat paylarını yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkardıklarını dile getirdi. Bu oranı önümüzdeki yıllarda yüzde 30’a taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Erdoğan, yeni pazarlara da odaklandıklarını söyledi. En güçlü olduğu dış pazarın Belçika olduğunu belirten Levent Erdoğan, hedef ülkeler arasında ABD'nin de yer aldığını sözlerine ekledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “İhracat bizim için her zaman önemli bir büyüme kalemi oldu. Bugün üretimimizin dörtte birini 10 farklı ülkeye gönderiyoruz. Şimdi hedefimiz bu oranı daha da artırmak. Özellikle Amerika pazarına odaklandık. Orada ciddi bir potansiyel görüyoruz ve bu doğrultuda temaslarımız sürüyor. El değmeden üretim teknolojimizle, bu pazarda fark yaratacağımıza inanıyoruz. Kalite ve doğallık bizim vazgeçilmezimiz. Ürünlerimizde katkı maddesi, şeker kamışı ya da koruyucu kullanmıyoruz. Bu yaklaşımımızın ihracat başarımızda da etkili olduğunu düşünüyoruz.”