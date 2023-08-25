Eren Holding’in 200 milyon dolarlık Bitlis yatırımı hayata geçti

Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eren Tekstil tarafından günlük toplam 100 ton kapasitede iplik üretimi gerçekleştirecek Bitlis yerleşkesi hizmete girdi.

Açılışta konuşan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Türkiye ekonomisine ve tekstil sektörüne katma değer yaratmayı hedefledikleri üretim tesisi ile Bitlis’in ve bölgenin istihdam sorununa da sürdürülebilir çözüm üretmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yıldır Bitlis’teki eğitim ve kültür faaliyetlerine olabildiğince destek verdiklerini kaydeden Eren, “Yanı başında durduğumuz bu iplik fabrikasının kuruluşu ile ekonomik alanda da Bitlis’imize destek olmak istiyoruz. Bu tesis cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Malatya hariç Doğu Anadolu’da özel sektör tarafından kurulan en büyük endüstriyel üretim tesisidir. Bütün üniteleri tamamlandığında 200 milyon dolara mal olacak ve 1000 kişiye istihdam sağlayacaktır. Daha da önemlisi başka yatırımları da teşvik edecek ve modern bir tesis olarak bundan sonra geleceklere güzel bir örnek olacaktır. Ne var ki sosyal sorumluluk dışında kazanç sağlamak için bu bölgeye gelecek yatırımcıları teşvik etmek için mevcut tedbirlere ilaveten yeni tedbirlerin de yürürlüğe konması gerekir. Bu konudaki önerilerimizi içeren bilimsel çalışmamızı tamamladık. Devletimizin ilgili birimlerine sunacağız.” dedi.

İstihdama katkıda bulunacak

Eren Tekstil tarafından yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki yatırım, toplam üç etaptan oluşuyor. Temelleri 2021 yılında atılan, toplam 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip iplik tesislerinde yıllık 36 bin ton iplik üretimiyle, 1000 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim faaliyetlerine başlayan ilk iki Etap iplik tesisi yıllık 24 bin ton, Üçüncü Etap bitimi ile yıllık yaklaşık 36 bin ton iplik üretimi gerçekleştirecek. Üçüncü Etap da 2024 Aralık ayında faaliyete geçecek.

Tekstil ihracatının artırılması hedefleniyor

Tesislerde, 2022 yılı dış ticaret verilerin itibarıyla pamuk iplik ve karışım iplik kalemlerinde gerçekleşen 450 bin tonluk hacime sahip ithalat ve ihracat miktarına yaklaşık yüzde 6’lık bir katkı sağlanması ve Türkiye’nin tekstil sektöründeki küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Üretilecek ipliğin yaklaşık yüzde 50’sinin ihracat kapasitesine ayrılması planlanıyor.

Bitlis iplik üretim tesisi, Eren Holding’in tekstil sektöründeki ikinci büyük yatırımı oldu.

Kadın çalışan istihdamına katkı sağlamak ve desteklemek amacıyla çalışan sayısının büyük bir bölümü kadın personelden oluşuyor.