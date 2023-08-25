Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Tekstil Fabrikası önünde düzenlenen Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Yatırımlar arasında İl Özel İdaresinden belediyelere, Milli Eğitimden Müftülüğe, vakıflardan Emniyete, Karayollarından Devlet Su İşlerine kadar tüm kurumların hizmet ve projelerinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis'imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz." bilgisini verdi.

Özel sektör açılışlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını, Bitlis'in kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladığını söyleyen Erdoğan, son yıllarda özel sektörün şehre ilgisinin giderek arttığını söyledi.

Özellikle tekstil alanında Bitlis'in tüm bölgenin üretim merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, "Toplam yatırım miktarı 4,5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde, 3 bin 600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık"

Erdoğan, törenin yapıldığı Eren Tekstil'i ve şirketin yönetici ve çalışanlarını da tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese, hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. İş dünyamıza hep 'Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız.' bu sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Açılışını yaptığımız milyarlarca liralık tesisler, işte bu samimi çabalarımızın birer meyvesidir."

Erdoğan, gelecek dönemde bu fabrikalara ve yatırımlara yenilerinin ekleneceğinin altını çizerek, "Biz kurusıkı atmayız, konuşurken icraatlarımızla konuşuruz." dedi.

En önemli referans kaynaklarının, eser ve hizmetleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hizmet götürürken, Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Batıda yaşayan vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." diye konuştu.

Yerel seçimlerde Bitlis'in 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına inancını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 3 ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı, perişan durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. İnşallah aynı başarıları yine yakalayacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."