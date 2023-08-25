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Kremlin: Putin ile Erdoğan yakın zamanda görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Haber Merkezi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Peskov, “Bu toplantının yakın zamanda yapılacağına dair bir anlayış var. Duyurularımızı genellikle yabancı ortaklarımızla koordine ediyoruz. Yakın gelecekte bilgilendireceğiz. Hazırlık devam ediyor.” dedi.

 

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