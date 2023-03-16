Erfab bayi toplantısının odak noktası “müşterileri” oldu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Sheraton Hotel’de gerçekleştirilen organizasyonda 2022 yılı değerlendirmesi yapılırken yeni iş birlikleri yatırımları yanında Erfab’ın hedefleri, deneyimleri ve vizyonu vurgulandı. Türkiye ve dünyada makine sektörünün 13 lider markasının distribütörlüğünü üstlenen Erfab’ın 2023 bayi toplantısı üst ve orta kademe yöneticilerin sunumları ile başladı. Türkiye’nin ilk ve tek yerli caka bükme makineleri üreticisi Erbend’in bu yıl pazarda yer alacağı iki yeni model tanıtımın ardından lazer kesme makinelerinde performansı ile yerli üreticinin tercihi olan HSG Lazer markasının teknolojik gelişmeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bayi toplantısı kapsamında iş ortakları ile beraber olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Erfab Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, “Yakın zamanda geride bırakılan pandemi koşullarına ve piyasalardaki durgunluk beklentilerine rağmen Erfab olarak yeni yatırımlar, pazarlama ve satış faaliyetleri ile başarılı bir yılı geride bıraktık. Erfab, yüksek nitelikli, çözüm odaklı satış ve teknik servis ekibiyle, satış öncesi ve sonrası hizmetleri müşterilerine kolay, pratik ve zaman kaybı yaşatmadan çözüm sağlıyor” dedi.

Ülke ekonomisinin büyümesinde ve sanayi üretimindeki artışta makine – teçhizat yatırımların taşıdığı öneme dikkat çeken Er, “ İmalat sanayimizin beklentilerine cevap verecek dünyanın en önde gelen makine markalarını sektöre sunuyoruz. Ülkemiz yatırımcısının maksimum verimi alacağı makine parkur kurulumu için tecrübe ve birikimimizle yanlarında oluyoruz” şeklinde konuştu.

Müşteri deneyimine daha fazla odaklanmak ve pazar dinamiklerine daha hızlı yanıt verebilmek için yurt içi bayileri ile bir araya geldiklerini söyleyen Er, Erfab’ın bayi, müşteri ve markaları ile kurduğu benzersiz ilişkinin pazardaki rekabetçi güçleri olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

“Hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük”

Toplantıda, Erfab’ın gelecek hedeflerini detaylarıyla ele alan bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Mert Tunalıgil de “Bugün Türkiye’de sayısız başarılı ve dev projeye çözüm ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz. Erfab’ın temelinde yenilik var, yeni teknoloji var. Şirket olarak kendimizi yenilerken ülkemiz imalat sanayinin hizmetine sunduğumuz iş birliğimiz bulunan markalarımızdaki teknoloji yenilikleri, çok yönlü iş yönetim anlayışımızı ve hedeflerimizi de sık sık gözden geçiriyoruz.

Bunlarla birlikte pazarlamada yıllardır süre gelen iş ortaklıklarımız yanında Erfab’ın yeni distribütörlüğünü aldığı markaları için ülkemizdeki paydaşlarımızla yeni projeler hayata geçirdik. Marka yatırımlarımızı sürdürüyor, satışa odaklanıyor ve tedariği aksatmamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca CNC full elektrikli boru bükme makineleri VLB Group, metal sac doğrultma modelleri ile dünyanın tercih ettiği KOHLER ve metal sac yüzey işlem makinelerinde özel üretimleri ile fark yataran RWT markalarının teknoloji ve avantajları hakkında bilgiler verildi. Etkinlik bayilerin görüş ve önerilerini ERFAB yönetim ekibiyle paylaşmasının ardından gerçekleştirilen plaket töreni ile sona erdi.