Erkurt Holding, 2027’de Fas’ta üretime başlamaya hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Elektrikli araçlara uyumlu ürün portföyü, kendi teknolojisini geliştirme kabiliyeti ve yüzde 100 yerli sermaye yapısıyla Erkurt Holding, Türk otomotiv yan sanayisinin küresel sahnedeki temsilcilerinden biri. Formfleks, Erkurt Holding’in en büyük iştiraki ve otomotiv yan sanayindeki markası olarak, 46 yılı aşkın süredir ses yalıtım sistemleri ve iç giydirme parçaları üretiyor. Cezayir ve Romanya yatırımları ile yurtdışında yapılanmaya başlayan Erkurt Holding, yeni yatırımını stratejik konumuyla dikkat çeken Fas’ta planlıyor. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Âli Kerem Alptemoçin, “Romanya, bizim Avrupa bölgesindeki ilk yapılanmamız olarak çok önemli bir adımdı. Romanya’da emin bir şekilde büyüyor ve bilinirliğimizi artırıyoruz. Ama bana göre asıl büyük potansiyel Fas’ta. Fas, İspanya’nın tam karşısında. Yabancı yatırımcıyı çekmek için iyi planlanmış bir teşvik sistemleri var. İşçilik, enerji ve bazı hammadde grupları gibi maliyeti etkileyen bazı kalemlerde çok rekabetçi ve istikrarlı bir ortam var. Ayrıca, Batı Avrupa pazarına yakınlığı nedeniyle, düşük stok tutma, düşük navlun maliyeti ve kısa teslimat süreleri gibi avantajlı imkanlar da sağlıyor. Özellikle bizim ürünlerimiz gibi formlu parçaların sebep olduğu sınırlı yükleme kısıtı olan ürün gruplarında, hedef Batı Avrupa pazarı ise avantajlı. Bu da Fas’ı otomotiv için çekici kılıyor. Beklediğimiz işleri alabilirsek, 2027’de üretime geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

2030 hedefi: Yurt dışı satışlarda yüzde 30 pay

“Being Global” vizyonuyla küreselleşme hedeflerine odaklanan Erkurt Holding’in üretimden direkt ihracat oranının yüzde 15 seviyesinde olduğunu belirten Alptemoçin, “Ana hedefimiz, toplam üretimimizin üçte birini yurt dışı faaliyetlerden ve ihracattan sağlamak. Şu an bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz” diye konuştu. Âli Kerem Alptemoçin, 2030’dan sonra ise gözlerini Amerika kıtasına çevirmeyi planladıklarını belirterek, şimdiden pazar araştırmalarına başladıklarını açıkladı. En büyük müşterilerinin Türkiye ve Avrupa’da Ford olduğunu, Stellantis’teki paylarını büyütmek için çalıştıklarını, ayrıca Hyundai, Volkswagen, Porsche, Mercedes gibi markalara da ürün verdiklerini anlatan Alptemoçin, rekabette kendilerini öne çıkaran en önemli özelliklerinin uçtan uca üretim organizasyonu olduğunu vurguladı.