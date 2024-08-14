Eroğlu Holding, Mısır fabrikasının inşasına başlıyor

Eroğlu Global Holding, Mısır’da 40 milyon dolar yatırım yapacağı tekstil fabrikasının inşasına başladı.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi (SCZone) ve Eroğlu Global Holding Grup salı günü Batı Qantara Sanayi Bölgesi’nde kurulacak fabrikanın zemin atma törenini gerçekleştirdi.

Mısır merkezli Amwal Al Ghad’ın SCZone açıklamasına dayandırılan haberine göre faaliyetlerine Ocak 2025’te başlaması planlanan fabrikanın 2,750 istihdam yaratması öngörülüyor.

Zemin atma töreninde konuşan SCZone Yönetim Kurulu Başkanı Waleid Gamal El-Dien “Eroğlu Global Holdinh projesi SCZone’deki Türk yatırımlarında yeni bir sayfa açıyor” dedi.

64 bin metrekarelik alana sahip tesis, Batı Qantara’da alanındaki ilk tesis olacak. Projenin ilk fazı yılda 7 milyon kot pantolon üretecek tesislerin inşasına odaklanacak. Tesisin üretiminin yüzde 70’ini ihraç etmesi ve yıllık 100 milyon dolar satış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ise tesisin gelecekte 400 bin metrekareye genişletilmesi için planlarını duyurdu.

Yatırım, Eroğlu Global Holdig’in ülkedeki üçüncü yatırımı.