ESCON, Orta Doğu ve Afrika’nın en kapsamlı enerji fuarına katıldı

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecindeki işletmelere yenilikçi çözümler sunan Türkiye’nin ilk ve tek global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, Orta Doğu ve Afrika’nın en kapsamlı enerji fuarı olan Orta Doğu Enerji’ye (Middle East Energy) katıldı. 7-9 Nisan tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuara başta Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılım gerçekleşti.

Onur Ünlü: Bölgedeki şirketler ile temasa geçtik

Fuara katılımlarının Orta Doğu pazarındaki büyüme hedefleri kapsamında önemli bir fırsat olduğunu söyleyen ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “İklim krizinin etkileri ve enerjide yaşanan arz, güvenlik ve maliyet sorunları nedeniyle şirketler enerji verimliliğine ve temiz enerji kaynaklarına odaklanarak emisyonlarını azaltmak için çalışıyor. Körfez Ülkeleri de özellikle son yıllarda global markaların gelmesiyle birlikte bu alandaki yatırımlara hız verdi. Biz de ESCON Enerji olarak bölgede çeşitli projeler yürütüyor ve bir ofis açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu Enerji Fuarı’nda da bölgedeki şirketler ile temasa geçme ve sektördeki gelişmeleri takip etme fırsatı bulduk. İş modelimiz ESCO 4 Zero ile birlikte tanıtımını yaptığımız ısı pompası, ısı geri kazanım sistemleri ve yüksek verimli soğutma sistemleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Böylece yeni iş birliklerinin de temellerini attık” dedi.

İnovasyon ödüllü iş modeli

ESCON Enerji’nin 2022 yılında çalışmalarına başladığı ve 2023 yılında Stevie International Business Awards’ta ‘Enerji Sektöründe Yılın İnovasyonu’ kategorisinde ödül kazandığı iş modeli ESCO 4 Zero; karbon net sıfır için enerji geri kazanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjiyi kapsıyor. ESCON Enerji bu çerçevede katma değeri yüksek, yenilikçi, performans garantili ve ileri teknoloji sistem çözümleri geliştirerek binaların ve endüstriyel tesislerin enerji bağlantılı sistemlerini karbondan arındırıyor. Karbon nötr olmayı hedefleyen şirketler, bu alanda yapılacak tüm çalışmaları tek noktadan tüm hizmetleri sunan (one stop shop) ESCON Enerji’den alabiliyor.