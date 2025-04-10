Güney Kore'de eski ana muhalefet lideri Lee devlet başkanlığı için yarışacak

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Lee, 3 Haziran'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinde yarışacağını ilan etti.

Seçimlerde favori gösterilen Lee açıklamasında, "gerçek bir Güney Kore'nin" oluşturulması için çabalayacağını belirtti.

Anayasa mahkemesi kararıyla görevden alınan Yoon'un ekonomi politikalarını eleştiren Lee, ilk hedefinin ekonomik büyüme olduğunu vurguladı.

Ana muhalefetteki DP'den dün istifa ettiğini açıklayan Lee, dış politikada ABD ve Japonya ile üçlü müttefiklik ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Lee'nin siyasi geçmişi

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk-yeol yüzde 48,5 ve Lee yüzde 47,8 oy elde etmişti.

Lee'nin parti lideri olarak girdiği Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanı Park'ın görevine iadesine karar verdi

Yonhap'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanı Park Sung-jae'nin, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında Yoon'a yardım ve yataklık ettiği suçlamalarıyla görevden azline yönelik istemi reddetti.

Mahkeme, Bakan Park'ın görevine derhal iadesine karar verdi.

Yoon'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının ardından Adalet Bakanı Park ve Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'ya yönelik azil önergeleri, Ulusal Meclise sunulmuştu.

Park'ın azline yönelik önerge, 195 milletvekilinin onayıyla kabul edilirken Cho'ya ilişkin olan ise 202 milletvekilinin "Evet" oyuyla Ulusal Meclisten geçmişti.

Önergenin azle karar verecek Anayasa Mahkemesine intikal edeceği zamana kadar Park ve Cho görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Güney Kore'de hükümete ABD tarifelerinin etkisini azaltmak için çabaların iki katına çıkarılması talimatı

Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, ABD'nin açıkladığı tarifelerin etkisini hafifletmek için hükümete daha fazla çaba gösterilmesi talimatını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğuna işaret eden Han, "Bu sabah biraz rahatlatıcı bir haber aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Han, Güney Kore'nin büyümesinin büyük ölçüde dış ticarete dayandığını belirterek, "Önümüzdeki 90 gün boyunca tüm müzakerelerde ilerleme kaydederek bu tarifelerin yükünden kurtulmak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." şeklinde konuştu.

ABD'nin iki ülke ürünlerinin tarifeler, vergiler ve hijyen gereklilikleri gibi konular açısından eşit koşullarda rekabet etmediğini düşündüğünü dile getiren Han, bu alanlardaki geliştirmelerin Güney Kore halkına büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Han, iş dünyasının büyümesini engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasına ve yabancı işçilerin bir şehirden başka bir şehre geçmelerini engelleyen sınırlamaların esnetilmesine yönelik reform sözü verdi.