Eti Bakır’a Responsible Minerals Initiative’dan onaylı üretici belgesi

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, ileri madencilik endüstrisinin uluslararası çatı denetim kuruluşu Responsible Minerals Initiative (RMI) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışını RMI raporuyla da tescilledi.

Şirket, 2008’den bu yana aralarında Mercedes, Apple, GE gibi 400’den fazla şirketin bulunduğu üyeleri için çalışmalar yürüten RMI’ın tüm denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak ekim ayı itibarıyla belgenin sahibi oldu.

“Sorumlu üretim küresel olarak tescillendi”

Cengiz Holding tarafından 1,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, bakır üretiminin artık ürünü olan pirit konsantresinden değerli metalleri geri kazanıyor. Ürettiği yüzde 99,99 saflıkta kobaltla dünya pazarının yüzde 2’sini elinde bulunduran tesis, RMI sertifikasıyla küresel şirketlere hammadde tedarikine daha güçlü bir şekilde devam edecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Bu belgeyle kobalt, bakır ve çinkoyu OECD standartlarına uygun olarak ürettiğimiz belgelendi. Maden teknolojilerindeki bilgi birikimi ve ileri teknolojimizi küresel alanda bir kez daha kanıtlarken, ortaya koyduğumuz sorumlu üretim politikasını da tescillemiş olduk.” dedi.

Kobaltta dünyadaki 45 tesisten biri oldu

RMI denetimleriyle ilgili süreci anlatan Kayışoğlu, devamında şunları kaydetti: “Tedarik zinciri, üretim ve satış rakamları, iç ve dış şikayet mekanizması, lojistik sistem, sahadaki üretim süreçleri, işçilerin maaşlarına kadar çok detaylı bir denetimden geçtik. Bizim tarafımızdan üretilen ürünlerin tedarik sürecinde herhangi bir çatışma bölgesinden hammadde gelmediği, çocuk işçi çalıştırılmadığı, insan haklarına aykırı bir çalışma yapılmadığı, terörle ilişkili bir aktivitenin desteklenmediği, herhangi bir yolsuzluk yapılmadığı ve tüm bunların kontrolü için gerekli sistemin mevcut olduğu bu belgeyle onaylandı. Gelişen teknolojiyle çok önemli bir element haline gelen kobalt üretiminde RMI belgesine sahip dünyadaki 45’inci şirket olduk. Yine bu belgeye sahip tüm dünyadaki 7 bakır üreticisinden biri, 2 çinko üreticisinden biriyiz.”