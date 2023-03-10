Eti’den yeni global yapılanma

Tüketicilere sunduğu onlarca markası ve yüzlerce çeşit ürünüyle Türkiye gıda sektörünün önde gelen markalarından Eti, Türkiye’nin global markası olma hedefleri kapsamında çalışmalarına devem ediyor.

Bu kapsamda, 2017 yılında, Romanya Craiova’da Türkiye dışındaki ilk üretim tesisini faaliyete geçirmek, stratejik pazarlarında güçlü bir varlık oluşturmak ve uzun yıllardır devam eden yüksek ihracat performansına ivme kazandırmak üzere ‘Eti International’ coğrafi birimini kuran Eti, şimdi de yeni bir global organizasyona geçiyor.

2017’den bu yana Avrupa merkezli Eti International birimine liderlik eden Stephane Batoux, 1 Mart 2023 itibarıyla Eti Global CEO’su olarak atandı.

Eti’nin en büyük pazarı olan Türkiye’deki gücünü korumak için, Eylül 2021’den bu yana Türkiye’deki satış örgütüne liderlik eden Ercan Öz ise, 1 Mart 2023 itibarıyla Eti Türkiye coğrafi biriminin CEO’su oldu. Öz, yeni pozisyonunda Eti Global CEO’su, Stephane Batoux’a raporlayacak. Ercan Öz aynı zamanda Eti Gıda Genel Müdürü olarak görev yapacak.



2011 yılından bu yana Eti İcra Kurulu Başkanı olan ve şirketin yakın geçmişindeki başarılarında önemli bir rol oynayan Hakan Polatoğlu ise Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.

Yeni global organizasyonun kurulması ve yeni liderlik ekibiyle birlikte Eti, Türkiye’deki gücünü artırmayı, buradaki uzmanlığından yararlanarak uluslararası büyümesini hızlandırmayı ve nihai olarak Türkiye’nin güçlü bir global markası olmayı hedefliyor.

Stephane Batoux kimdir?

1987 yılında University of Kent Finans ve İşletme Bölümü’nden mezun olan Stephane Batoux, University Bordeaux’da Ekonomi yüksek lisansını, Institut du Management de l’Achat Industriel’da Satınalma ve Finans üzerine İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1989 yılında Fransa Dijon’da bulunan Plasto şirketinde Satın Alma ve İnovasyon Müdürü olarak başlayan Batoux, daha sonra ReckittBenckiser bünyesinde Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu Satınalma Müdürü, Satınalma Direktörü ve sırasıyla Fransa ve İtalya için Paris ve Milano ofislerinde Tedarik Zinciri Direktörü olarak farklı görevlerde bulundu.

2000 yılında Danone’da çalışmaya başlayan Stephane Batoux, şirketin Paris ofisinde sütlü ürünler grubunda Global Satınalma Direktörü, Moskova ofisinde Rusya Operasyon Direktörü olarak görev aldı. 2005 yılında Kiev ofisine Ukrayna Genel Müdürü olarak atandı ve sonrasında Bükreş ofisinde Romanya, Moldova ve Adriyatik’ten Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı.



2012-2014 yılları arasında Coca-Cola Hellenic Bottling Company’nin Romanya ve Moldova’dan Sorumlu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Batoux, 2014 ve 2017 yılları arasında Bükreş’te bulunan Albalact şirketinde Genel Müdür olarak çalıştı.



Beş dil bilen (Fransızca, İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Romence) ve otuz yılı aşan bir uluslararası deneyime sahip Batoux, 2017’de Eti’de International CEO olarak görev almaya başladı. Altı yıl süresince Eti’nin Romanya, Polonya ve Balkanlar’daki faaliyetlerine liderlik eden Batoux, 1 Mart 2023’te, Eti Global CEO’su olarak atandı.

Ercan Öz kimdir?

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Ercan Öz, FMCG sektöründeki kariyerine 1997 yılında Pepsi Bottling Group’da başladı. 1999-2001 yılları arasında Coca Cola’da Satış Yöneticisi olarak çalıştı.



2001-2010 yılları arasında Coca Cola ve Frito Lay gibi FMCG şirketlerinde çok sayıda bölgenin Satış Müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı. 2010-2017 yılları arasında ise Danone’da farklı birimlerde ve farklı ülkelerde Satış Direktörlüğü ve Ülke Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulundu. Ayrıca, Danone bünyesindeki birçok şirketin İcra Kurullarında görev aldı.



Ercan Öz, 2017’de Getir’in yönetici ortağı olarak görev yaptı ve 2017-2021 yılları arasında bir Koç Holding şirketi olan Düzey Pazarlama’nın Genel Müdürü olarak görev aldı.



Eti Şirketler Grubu’na 2021’de katılan Ercan Öz, Satış Grubu Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Öz, 1 Mart 2023’te Eti Türkiye CEO’su olarak atandı.