Evliyaoğlu, yönünü yeni nesil eğitim müfredatlarına çevirdi

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da dünya okulu mottosu ile nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek kurulan Kadir Evliyaoğlu Koleji, yönünü nesil eğitim programlarına çevirdiğini açıkladı. Bu amaçla ilk olarak Ar-Ge birimi oluşturan okul yönetimi, bu alanda bir yandan bölgesel işbirliklerini geliştirirken diğer yandan Z kuşağına yönelik matplay, robotik kodlama ve kulüp dersleri gibi yeni nesil eğitim programlarını devreye alıyor. Yeni başarı hikayeleri yazacak gençleri yetiştirmek için sadece fiziki altyapı yatırımları ile yetinmediklerini belirten Kadir Evliyaoğlu Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Evliyaoğlu, aynı zamanda çağın yeni eğitim beklentilerine yanıt verecek, eğitim müfredatlarında da önemli iyileştirmeler yaptıklarını söyledi. Özellikle Z kuşağına hitap eden uygulamalı eğitim programlarını bir bir devreye aldıklarını ifade eden Kemal Evliyaoğlu, “Ülkemizi ve şehrimizin geleceğini düşünen ve nitelikli insan kaynağı alanına pozitif yönde doğrudan etki edecek bir strateji izliyoruz. 4 katlı binamızda 35 adet derslik ve 2 fen laboratuvarı, 300 kişilik konferans salonu, çeşitli konseptlerde spor, sanat ve kültür alanlarımız ile ilkokul ve ortaokulun tüm kademelerine hizmet veriyoruz. Dünyada kabul görmüş tüm eğitim modellerini bir bir öğrencilerimize uyguluyor, dünya ile rekabet edecek bireylerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bakanlığımızın belirlediği müfredatlarının yanı sıra dünyanın sayılı üniversitelerinin ikon belirlediği müfredatları da uyguluyoruz. Yetiştirdiğimiz nitelikli bireyler, bizleri dünya sahnesinde başarı ile temsil edecek” dedi.

"Matplay, Z kuşağına matematiği sevdiriyor"

Kolej bünyesinde bir Ar-Ge birimi oluşturmanın nedenlerinden bahseden Kemal Evliyaoğlu, “Dünyada öncü olan yeni eğitim modellerini uygulamak istiyorsanız Ar-Ge biriminiz olmak zorunda. Ekibimiz sayesinde çağı yakalamak için alanımızdaki zamanlama, kritikler, dinamiklere hakim durumdayız. Örneğin bu alanda devreye aldığımız Matplay matematik oyunları programımız öğrencilerimiz tarafından iyi rağbet görüyor. Programımızda çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kulüp derslerimiz şu an devam eden önemli projelerden birisidir. Bu programlarla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğin sanatçıları, bilim adamlarını yetiştiriyoruz. Ayrıca robotik kodlama gibi alanlarda atölyeler kurarak gelişmiş eğitim programlarını da bünyemizde bulunduruyoruz. Bu noktada okulumuz ülkemizin teknolojik farkındalığı olan bireylere olan ihtiyacına doğrudan yanıt veriyoruz. Bu yapımızı uluslararası platform da işleyen bir mekanizasyon sistemi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Nitelikli bireyler yetiştirmek için ayrıca çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni işbirliği anlaşmalarına imza attıklarını dile getiren Kemal Evliyaoğlu, şöyle devam etti: “Çok yakın zamanda Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO ile uygulamalı işyeri eğitim protokolüne imza attık. İşbirliklerimiz İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarımız ile tam zamanlı ve koordineli bir şekilde devam ediyor. Ayrıca yerel yönetimler ile de sürekli kontak halindeyiz. Geliştirilebilir ve ülkemiz adına faydalı her projeyi bünyemizde kabul edip, geliştiriyoruz” diye konuştu.