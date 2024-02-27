Expadia, 1500 kişiyi işten çıkaracak

Online seyahat platformu Expedia, organizasyonel ve teknolojik dönüşümünün bir parçası olarak küresel çapta yaklaşık 1.500 kişiyi ya da toplam işgücünün yaklaşık yüzde 9'unu işten çıkardığını duyurdu.

Yeniden yapılanma, Expedia'nın bu ayın başlarında uçak bileti fiyatları düştükçe gelirin 2024'te azalacağı uyarısında bulunmasının ve CEO Peter Kern'in istifa ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Bir Expedia Group sözcüsü, "İşletme, en önemli işlere öncelik verilmeye devam edilmesini sağlamak için uygun kaynak tahsisini değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

Seyahat şirketlerinin 2024 beklentilerini düşürmesi, talebin bu yıl daha yavaş artmasının beklendiğinin bir işareti.

Expedia, yeniden yapılandırma eylemleriyle ilgili toplam vergi öncesi masrafların ve nakit harcamaların 80 milyon ila 100 milyon dolar arasında olmasının beklendiğini söyledi.