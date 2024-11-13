EY, 2024 yılında 51,2 milyar dolar gelir elde etti

EY, 2024'te yüzde 3,9 artışla 51,2 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, müşterilerinin küresel zorluklarla başa çıkmasına, destek olmak için teknoloji platformlarına ve yapay zekaya (AI) yatırım yapıyor. Şirketin, teknolojik altyapısıyla öne çıkan ve pek çok ödül kazanmış platformu EY Fabric, 2 milyondan fazla kullanıcısıyla 180 ülkede EY müşterileri tarafından kullanılıyor.

EY, geçen yıl eylülde insan yeteneklerini ve yapay zekayı bir araya getiren platformu "EY.ai"ı hayata geçirmişti. EY.ai strateji, birleşme ve satın alma işlemleri, dönüşüm, risk, güvence ve vergi alanlarında derin deneyimi bulunan önde gelen EY teknoloji platformlarından ve yeteneklerinden yararlanmanın yanı sıra güçlü bir yapay zeka ekosistemiyle de destekleniyor.

Yapay zeka ile ödül kazandı

Buna ek olarak anlık içerik oluşturabilen yapay zeka destekli büyük dil modelleme (Large Language Models) programlarından biri olan EYQ da bu yıl EY küresel ağında kullanıma açıldı. Ayrıca EYQ, yapay zeka ve yenilik mükemmelliği alanında birçok ödül kazandı.

EY, gelecek yıl, yapay zeka ve platformlarını, şirket operasyonlarıyla çalışma biçimlerine daha fazla entegre etmeyi planlıyor. Teknolojik dönüşüm çalışmaları kapsamında yakın zamanda şeffaflığı ve güveni artıracak bir teknoloji platformuna da 1 milyar dolar yatırım gerçekleştiren EY, EYQ ve EY Fabric tarafından desteklenip entegre yapay zeka teknolojilerini içeren 25'ten fazla yeni Güvence Teknolojisi araçlarını tanıttı.

EY'ın işbirlikleri ve ortaklar ağı güçleniyor

EY, müşterilere yönelik değer sunmak için kapasitesi, yüksek teknolojisi, veri gücü ve bağlantıları sayesinde şirket ekosisteminde yer alan stratejik ortaklarından da yararlanıyor. EY, son beş yılda iş ortakları sayesinde 100'den fazla yeni işbirlikleri kurdu, yapay zeka ve sektör tabanlı yapısını hızla genişlettiği için bu rakamın önemli bir kısmı 2024'te elde edildi. Tüm bunlar EY'nin büyümesinin yüzde 48'ini oluştururken, son beş yılda işbirlikleri gelirlerini yüzde 31 artırdı.

Sürdürülebilirlik alanında çözüm üretiyor

Dünya çapında yaklaşık 400 bin çalışanı bulunan EY, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda hizmet veren 4 bin profesyoneliyle müşterilerine çözüm üretiyor. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen ve bu kapsamda çalışanlarını bilinçlendirmek adına çeşitli girişimlerde bulunup olumlu sonuçlar alan EY, kurum içerisinde 2019'a göre yüzde 42'lik bir azalmayla bu yıl sera gazı emisyonlarını yüzde 40 düşürdü. Ayrıca bugüne kadar sağlanan sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 20'sine eş değer olan 98 bin ton Karbondioksit (CO2) emisyonunu önledi.

Sosyal sorumlulukta önde

Kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan EY Ripples kapsamındaki projelerle, EY 2018'den bu yana 192 milyondan fazla hayatı olumlu yönde etkiledi ve 2030'a kadar 1 milyar yaşama olumlu etki oluşturmayı hedefliyor. 2024'te 168 binden fazla EY katılımcısı, 64 milyondan fazla kişiye fayda sağlayan sosyal sorumluluk girişimlerine katkıda bulundu. Ayrıca EY, sosyal sorumluluk projelerine 169 milyon dolar yatırım yaptı ve EY çalışanları, toplumu güçlendirme projelerine 934 bin saat ayırdı.

EY'nin yeni küresel stratejisi "All in" temmuz itibarıyla kurum içinde ve müşterilere duyurulmaya başlandı. Bu strateji hizmet verilen tüm alanlarda, hedef odaklı yatırımlarla dönüşümü ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor. Bu hedef "Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak" amacından hareketle "geleceği güvenle şekillendirmek" söylemiyle vurgulanıyor. Bu kapsamda EY, gelecek yıl finansal rakamlarını iki katına çıkarmayı amaçlıyor.