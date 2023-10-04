Faz 5 motoru 2024’te tüm ‘Türk Traktör’lerde kullanılacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türk Traktör yöneticileri, Bursa’daki tarım fuarı öncesi gelenekselleşen basın buluşmasında şirkete ve sektöre dair merak edilen soruları yanıtladı. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında çalışmalarına devam ettiğini belirten Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Şu anda verimlikilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında geliştirdiğimiz faz 5 motor yüzde 25 oranında ürettiğimiz araçlarda kullanılıyor. 2024 itibarıyla bu oranı yüzde 100’e çıkaracağız. Biz yüzde 90 oranında yerlilikle çalışan ve sektörde lider bir markayız. 2 yıldır önemli miktarda yatırım yaptığımız konulardan birisi faz 5 emisyona sahip motorlardı. Bu konuya odaklanırken yerli kabin üretimine de başladık. Şu an bu yatırımın 1. fazı tamamlandı ve yıl sonunda da ikinci fazını devreye alacağız. Bütün bunların yanı sıra D111 şanzıman ailemizi geliştirdik, dişli ve şaft konusunda yeteneklerimizi artırdık” dedi.

“2026’da tüm tesisler enerjisini kendisi üretecek”

Birçok yeni ürün geliştirdiklerini ve Bursa’daki BURTARIM fuarında bu ürünlerin tanıtımını yapacaklarını belirten Özüner, “Küçük bahçe traktörlerinden büyük beygir gücüne sahip traktörlere başta olmak üzere birçok yeni ürün tanıtımı yapacağız. Daha verimli çalışan bu modellerimiz özellikle sürdürülebilirlik çalışmalarının gündem olduğu bugünlerde oldukça kıymetli. Bir traktörün üretim aşamasından daha ziyade onun ortalama 30 yıllık ömründe ve ömrünün sonunda verimliliğini koruyup doğaya zarar vermeden yeniden geri dönüşüm sürecine dahil edilebilmesi emisyon azaltmak adına çok daha önemli süreçler. Faz 5 motorlarımız bu anlamda attığımız önemli bir adım. Ülkemizde satılan 2 traktörden birisi bize ait ve bu da sektörde lider konumdayız. Bu konumu daha da güçlendirmek için yaptığımız yatırımlar sonucunda sürdürülebilirlik alanında da önemli bir avantaj elde ediyoruz. Türkiye’de yaşlı olan traktör parkının, yeni gelişen daha verimli traktörler ile birlikte çiftçimizden gençleştirme yönünde talep geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımları finanse etmek için kullandıkları kredinin bir bölümü ile de yenilenebilir enerji yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Özüner, 2026 itibarıyla tüm üretim tesislerinin kendi enerjisini üretebilir hale geleceğini belirtti.