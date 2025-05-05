Fesan’ın yeni nesil damper modeli ‘Doruk’ Kent Treyler’de tanıtıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU KONYA

Fesan’ın bayisi Kent Treyler’in satış yerinde düzenlenen lansmana, Fesan Dorse ortakları Mehmet Baypınar, Selim Selvi, Kent Treyler ortakları Mehmet Ateş ve Mustafa Renkliçakıl ile birlikte hafriyat ve nakliye sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

Yeni modelin detaylarını paylaşan Fesan Ortağı Selim Selvi, “Doruk modeli, Fesan’ın Ar-Ge gücünü ve sektöre yönelik yenilikçi yaklaşımını yansıtan önemli bir adım. Doruk modelimiz 5 bin 250 kilogram ağırlığıyla rakiplerinden çok daha hafif. Kullanılan özel çelik malzemeleri de Türkiye’de tek kullanan firmayız. Sacın da aşınmaz özelliği var. Daha hafif, daha dayanıklı ve kullanıcısına uzun ömürlü performans sunan bu modelle sektörde yeni bir standardı hedefliyoruz,” dedi. Selim Selvi ayrıca, yeni ürünün Avrupa’da da kullanıcılarla buluşturulacağını söyledi.

Kent Treyler İle Fesan arasında güçlü işbirliği

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kent Treyler Ortağı Mehmet Ateş ise, “Fesan ile uzun süredir devam eden iş birliğimizin yeni bir ürüne daha vesile olmasından dolayı memnunuz. Doruk modeli, hafriyat ve taşımacılık sektöründeki müşterilerimiz için ciddi avantajlar sunacak. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tanıtım toplantısı sonrası davetliler, yeni Doruk modelini yakından inceleme fırsatı bulurken, teknik ekip de ürünle ilgili detaylı bilgi verdi.