Fibasigorta’dan yapay zekâ tabanlı fiyatlama

Makine öğrenimi başta olmak üzere, yenilikçi çözümler ile modellemeler yapan ve sigortacılık fiyatlaması alanında uzmanlaşan Lumnion, Fibasigorta ile iş birliği gerçekleştirdi. Lumnion, yapay zekâ tabanlı platformu üzerinden Fibasigorta’nın fiyatlama sürecinin geliştirilmesine destek verecek.

Lumnion CEO’su Cenk Tabakoğlu, “Yeni nesil makine öğrenmesi algoritmaları ile aktüeryal risk modellemesinden, saha fiyatlama yönetimi ve dış veri ile davranışsal fiyatlamaya kadar çalışan modülleri bulunan, yapay zekâ tabanlı platformumuz ile Fibasigorta’nın fiyatlama süreçlerinin geliştirilmesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Lumnion’un geliştirdiği fiyatlama platformu modellemeleri, hem herkesin aşina olduğu GLM denilen bir algoritmada, hem de bütün yeni gelişmiş makine öğrenmesi algoritmalarında aynı anda yapabilen tüm sektördeki tek platform. Ayrıca, bu farklı makine öğrenmesi algoritmalarının sonuçlarını şeffaflaştırarak kullanılabilir hale getiriyoruz. Fiyatlamanın uçtan uca yönetilmesine, ana sistemlere entegre şekilde imkân sağlıyoruz. Makine öğrenmesini, yeni teknolojileri ve yapay zekâyı sigorta sektöründe kullanılabilir hale getirmek bizim ana hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda Fibasigorta ile sigortacılık sektörünü geliştirmek için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.

“En üstün hizmeti sunmayı hedefliyoruz”

Fibasigorta Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkin Gürel ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Odağımızda dijitali merkeze alan dinamik yapımızla, sigorta ürünlerini her an ulaşılabilir hale getirmek var. Bu kapsamda, ihtiyaca göre özelleştirilmiş sigorta ürünlerini tüketiciyle buluştururken, fiyatlandırma süreçlerinde ileri teknolojileri kullanarak müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamayı ve en üstün hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı yenilikçi teknolojileri kullanarak, tüketicilerin bugünkü ve gelecekteki risklerini en doğru şekilde analiz edeceğiz. Bu paralelde de en doğru fiyatlandırmayı sunacağız. Fibasigorta olarak Lumnion ile güzel çalışmalara imza atacağımıza inancımız tam. Sigorta sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olmak ve daha iyi bir sigortacılık deneyimi sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”