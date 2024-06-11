Fitch, Golden Global Yatırım Bankası’na notunu verdi

Golden Global Yatırım Bankası, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings’den kredi notu aldı. Fitch, Golden Global Yatırım Bankasının uzun vadeli uluslararası kredi notunu CCC+, uzun vadeli ulusal kredi notunu da B+ olarak değerlendirdi.

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Golden Global Yatırım Bankası, kuruluşundan bugüne kadar 4 yıllık sürede başarılı ve sağlam bir stateji temelinde kısa ve uzun vadeli hedeflerine sağlıklı adımlarla ilerlemektedir. Kredi derecelendirmesine esas teşkil eden 2023 mali yılında elde edilen güçlü finansal sonuçlar, iş modelimizin dinamik yapısını yansıtmakta olup, bu rakamlar aynı zamanda sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin göstergesidir. Bankamızın Fitch'den ilk kredi notunu alması, bu başarının uluslararası alanda da tescil edilmesi ve Bankamızın özgüveninin somut bir göstergesi olması açısından da önemlidir. Fitch’ten kredi notu temin edilmesi, bankamızın uluslararası kredi ve sermaye piyasalarında artmakta olan itibarı ve güvenilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Uluslararası platformlarda bu ve benzer mekanizmalarla yatırımcı tabanımızı ve kurumsal iş ortaklarımızı artırmayı ve mevcut ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.”