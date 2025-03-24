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Fitch, SASA'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Sasa Polyester’in kredi notunu düşürürken, ING Bank, Denizbank ve TEB’in kredi notlarını teyit etti.

Haber Merkezi
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Fitch, SASA'nın kredi notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin (SASA) kredi notunu düşürdü.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, SASA'nın Uzun Vadeli Tahvil Temerrüt Notu (IDR) "B"den "B-"ye çekildi.

Fitch, kredi notundaki düşüşün, zayıf piyasa koşullarının olduğu bir zamanda devam eden sermaye yatırımı nedeniyle sınırlı finansal esnekliği ve devam eden yüksek oranda kısa vadeli borcu yansıttığını bildirdi.

Açıklamada, "Ayrıca, uzun bir süre için önceki 5x'lik negatif duyarlılığımızın üzerinde yüksek kaldıraç oranını da yansıtmaktadır." denildi.

Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

ING Bank, Denizbank ve TEB'in kredi notları değişmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ING Bank AŞ, Denizbank AŞ ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) AŞ'nin kredi notlarını teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, üç bankanın da kredi notları "BB-" olarak teyit edildi.

Üç banka için de kredi notu görünümü "durağan" olarak devam edecek.

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