FLO’da üst düzey atama

FLO, monobrand mağazacılık kanalları Lumberjack, Nine West, Reebok ve yurt içi ve yurt dışındaki 190’ın üzerinde mağazasıyla spor kategorisinde en yaygın satış ağına sahip IN STREET ile her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Bu doğrultuda, kadrosunu da yeni atamalarla güçlendiren FLO’da IN STREET ve Monobrand Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı görevine, 5 yıldır Toptan Satış Direktörü olarak görev yapan Hüseyin Aksay atandı.

IN STREET ve Monobrand Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Aksay, ABD’deki National Univercity'den mezun olmasının ardından giyim, ayakkabı ve moda endüstrisinde perakende, satış, pazarlama yönetimi ve iş planlaması alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Metro Cash & Carry, Adidas ve C&A’da kariyerine devam eden Aksay, 2015 yılında FLO’ya IN STREET Perakende Direktörü olarak adım attı. Son 5 senedir FLO Toptan Satış Direktörü olarak şirketin globalleşme yolculuğuna başarılı çalışmalarıyla katkı sağladı. FLO’daki yeni görevine IN STREET ve Monobrand Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek olan Aksay, IN STREET’in ve monobrand mağazacılık kanalları Lumberjack, Nine West ve Reebok’ın büyüme yolculuğuna liderlik edecek.