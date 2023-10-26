FLO’da üst düzey atama

3 kıtada, 30 ülkede, 800'den fazla mağazasıyla hizmet veren FLO, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta kurduğu FLO Teknoloji şirketinde üst düzey atama gerçekleştirdi.

Perakende sektörüne öncülük eden teknoloji projeleri ile öne çıkan FLO’nun Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine teknoloji sektörünün deneyimli isimlerinden Sinan Anıl Gül atandı.

İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine 1993 yılında Arçelik Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başlayan Gül, 30 yılı aşkın iş tecrübesinde Turkcell, Borusan, n11, Kariyer.net gibi şirketlerde üst düzey yönetim görevlerini üstelendi. FLO’dan önce son görev yeri olan Kariyer.net’ de Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunan Sinan Anıl Gül, artık FLO’nun teknoloji çalışmalarına liderlik edecek.