‘Foreks Haber’ yoluna ‘ForInvest Haber’ olarak devam ediyor

Foreks Haber, bundan sonra yoluna ForInvest Haber olarak devam edecek. ForInvest CEO’su Serra Berkol, “Bu isim değişikliği, yalnızca kurumsal bir güncellemeyi değil, aynı zamanda ForInvest markasının sunduğu bütünsel bilgi ekosisteminin daha belirgin hale getirilmesini de hedefliyor” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Finans dünyasının nabzını tutan ve yatırımcılara hızlı aynı zamanda da güvenilir bilgiler sunan haber servisimiz, güçlü teknolojik altyapı ve uzman editör kadrosuyla ‘ForInvest Haber’ adı altında faaliyet gösterecek. Gerçek zamanlı, kesintisiz veri akışı sağlayarak yatırımcılara doğru ve zamanında karar alma imkanı sunan ForInvest Haber, teyit edilmiş güvenilir içerikleriyle fark yaratmaya devam edecek. Karmaşık finansal konuları sade ve anlaşılır bir dille aktarma misyonunu sürdüren haber servisimiz, artık ForInvest markasının küresel vizyonu ile daha geniş bir perspektife sahip olacak.”

Konuyla ilgili açıklama yapan ForInvest CEO’su Serra Berkol, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir yıl önce, yatırım teknolojileri alanında faaliyet gösteren ana şirketimiz Foreks Digital, stratejik bir karar doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna ForInvest ismiyle devam etme kararı almıştı. Bu önemli değişim, şirketimizin küresel vizyonunu, inovasyona dayalı yaklaşımını ve büyüme hedeflerini daha güçlü şekilde yansıtmak adına atılmış önemli bir adımdı. Şimdi ise bu dönüşüm sürecinde bir diğer önemli aşamaya geldik. Yıllardır finans dünyasının nabzını tutan, piyasalara dair doğru ve güvenilir haber anlayışıyla kamuoyuna hizmet eden Foreks Haber, aynı sorumluluk bilinci ve habercilik anlayışıyla faaliyetlerine ForInvest Haber adıyla devam edecek. Bu isim değişikliği, yalnızca kurumsal bir güncellemeyi değil, aynı zamanda ForInvest markasının sunduğu bütünsel bilgi ekosisteminin daha belirgin hale getirilmesini de hedefliyor. ForInvest Haber, güçlü editöryal kadrosu, tarafsız habercilik ilkesi ve sektördeki köklü tecrübesiyle yatırımcıların güvenilir bilgi kaynağı olmaya devam edecek.

Geride bıraktığımız yıllar boyunca Foreks Haber adıyla ekonomi, finans ve piyasa verilerine dair anlık, doğru bilgi ve derinlemesine analizler sunarak sektörde fark yaratmış olan haber servisimiz, ForInvest Haber çatısı altında da aynı hassasiyetle yoluna devam edecek. Bağımsız ve tarafsız haberciliği ilke edinmiş olan haber merkezimiz, gündemin nabzını tutarken yatırımcılara ve piyasa aktörlerine en sağlıklı bilgi akışını sağlama misyonunu sürdürecek. Her zaman olduğu gibi, doğruluğu teyit edilmiş içeriklerimiz ve kapsamlı araştırmalarımızla piyasa dinamiklerini en hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Bu değişim sürecinde bizlere duyulan güven ve gösterilen destek için teşekkür ediyor, ForInvest Haber adıyla sizlere daha güçlü ve kapsamlı bir habercilik anlayışı sunacağımızı belirtmek istiyorum.”