Form Grup, soğutma kuleleri imalatı için yeni şirket kurdu

Form Şirketler Grubu, 2024 yeni şirket kurulumu ile başladı. 1 Şubat itibarıyla kuruluşu gerçekleşen grubun yeni firması Form Freva, Sancaktepe’deki tesisinde imalata başlayacak. Yeni grup şirketinde Genel Müdürlük görevini, soğutma kuleleri konusunda sektörün deneyimli isimlerinden Toros Arslanyan üstlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arslanyan, “Form Freva olarak soğutma kuleleri konusunda geniş ürün yelpazemizle konfor, endüstriyel tesisler ve fabrikalar, enerji santralleri ve rafineri tesislerinin soğutma ihtiyaçlarına yönelik düşük enerji ve su tüketimine sahip yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmak hedefi ve arzusundayız. Ürün gamımızda enerji verimliliği yüksek, açık ve kapalı çevrim su soğutma kuleleri, geleneksel soğutma kulelerine oranla düşük su tüketimine sahip hibrid tip su soğutma kuleleri, kuru ve adyabatik soğutucular, yine endüstriyel soğutma uygulamalarına yönelik yüksek verimlilikte evaporatif amonyak kondenserleri yer almaktadır. Yeni fabrikamızda yapacağımız tüm üretimlerde kalite çıtamızı yüksekte tutarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satış rakamlarımızı artırarak hem sektörümüze hem de ülkemize ihracat anlamında ciddi katkılar sağlamak istiyoruz.” dedi.

“Müşteri memnuniyetimizi artırmayı devam ettireceğiz”

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun ise şunları kaydetti: "2024’e grup şirketlerimize ve imalatlarımıza bir yenisini daha ekleyerek başladık. Bu bağlamda imalat konusunda büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni firmamız ile merkezi iklimlendirme alanında kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürün gamımızı tamamlamak üzere önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Yüksek teknolojili, enerji verimli ve çevre dostu ürünlerimizle; bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri memnuniyetimizi katlayarak artırmayı devam ettireceğiz. 2024 yılı boyunca ilave konularda da yeni imalatlar başlatmak için yoğun çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."