Formül Plastik’in ulusal kredi notu A+ oldu

Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek 5 kıtada 90'dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, yüksek ulusal kredi notuyla dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR - Eurasia Rating, Formül Plastik’in ‘Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nu A+ (tr) olarak teyit etti. Formül Plastik’in Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise BB oldu.

İhracatla desteklenen sürdürülebilir satış geliri

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, JCR - Eurasia Rating’in yaptığı değerlendirme sonucu elde ettikleri başarılı finansal görünümde Formül Plastik’in ihracat satışlarıyla desteklenen sürdürülebilir satış geliri büyümesinin etkili olduğunu söyledi.

Şirketin uzun yıllara dayanan sektör deneyimi ve kapsamlı operasyonel geçmişinin de bu başarıda önemli bir rol oynadığını ifade eden Hot, “Döviz riskine karşı doğal bir koruma sağlayan yüksek düzeyde ihracat odaklı satışımızın yanı sıra istikrarlı kar marjımızla, büyüme ve pazar konumumuzu güçlendirme merkezli yatırımlarımızla elde ettiğimiz bu finansal görünümü önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.