Sabiha Gökçen’de yeni yılın ilk hat açılışı Cezayir oldu

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı ve Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni yurt dışı rotalarla bağlantılarını geliştiriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli AJet, Kuzey Afrika’da büyüme hedefi doğrultusunda, yeni yılın ilk hat açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir’e ilk sefer, 6 Ocak Pazartesi (bugün) günü yapıldı. Bu yeni bağlantı ile AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir’e uçan ilk havayolu oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Cezayir’in Houari Boumediene Havalimanı’na seferler, bugün başladı.

İstanbul-Cezayir seferleri haftada 5 gün karşılıklı olarak yapılacak

İki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacak uçuşlar, haftanın beş günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar) Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yerel saatler ile 13.50’de, Cezayir’den ise yine aynı günlerde saat 17.05’te yapılacak.

AJet’in, Cezayir’e ilk uçuşu öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törene, AJet yöneticileri ve havalimanı üst yönetimi katıldı.