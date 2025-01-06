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ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

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