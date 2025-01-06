Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri’nin Genel Müdürü Zeki Kalaycılar oldu

Çok uluslu birçok şirkette üst düzey yönetim deneyimi ile dikkat çeken Zeki Kalaycılar, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü oldu.

Satış ve pazarlama, satış sonrası hizmetler, satın alma, tedarik zinciri gibi kritik departmanları yönetme ve geliştirme alanlarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle şirketin büyüme ve gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

Yeni göreviyle birlikte Kalaycılar, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nin müşteri odaklı stratejilerini daha da güçlendirerek, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı ve yenilikçi çözümlerle tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Kalaycılar’ın stratejik vizyonu, şirketin sektördeki güçlü duruşunu pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olacak. Türkiye dışında CIS ülkelerindeki yapılanmadan da sorumlu olan Kalaycılar, bu bölgedeki iş hacminin artışına da odaklanacak.