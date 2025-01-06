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Yakın arkadaşı açıkladı: Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?

Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atan, bütün kasetleri yok satan ve 34 film çeken Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Son dönemde kızıyla yaşadığı gerginlikle gündemden düşmeyen Ferdi Tayfur’un son isteğini yakın arkadaşı Kenan Çınar açıkladı.

Haber Merkezi
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Yakın arkadaşı açıkladı: Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?
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Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları ve hayranları, usta sanatçıyı 4 Ocak'taki son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Tayfur'un hastanede yanında olan yakın arkadaşı Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un son isteğini açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Kenan Çınar, üzüntüsünü "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" sözleriyle paylaştı.

Tayfur'un son anlardaki tek isteği

Tayfur’un, son anlarında en çok istediği şeyin kızıyla barışmak olduğunu belirten Çınar, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur neden küstü?

Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Bunun üzerine baba kız arasında gerginlik yaşanmıştı.

Gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.

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