Sinemaya gitmek lüks oldu! 4 kişilik bir ailenin sinema maliyeti ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri’ne işaret ederek hazırlanan habere göre, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle, kültürel etkinlikler artık ailelerin bütçesinde daha az yer kaplamaya başladı.

2023’te kültürel harcamalar toplamda 276 milyar 338 milyon 253 bin TL’ye ulaştı. Ancak bu harcamaların, Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasına oranı sadece yüzde 1 olarak kaydedildi. Hanehalklarının kültür harcamalarında ise ilk sıraları, yüzde 22 ile veri işleme ekipmanları, yüzde 21 ile televizyon ve televizyon ekipmanları ve yüzde 15 ile kitaplar aldı.

Bin TL'yi aşıyor...

Sinema, tiyatro ve konser gibi kültürel etkinliklere yapılan harcamalar ise yalnızca yüzde 4.5’lik bir payla listenin gerisinde kaldı.

Aralık ayında, eğlence ve kültür harcamalarındaki enflasyon, tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yüzde 1.46 aşarak dikkati çekti.

Sözcü'nün haberine göre sinema biletleri, 245 TL’den başlayıp 450 TL’ye kadar çıkarken, bir sinema salonunda patlamış mısır ve içecek almayı hayal etmek dahi zorlaşıyor. Bir kişi için, taze mısır ve içecek içeren en düşük menü fiyatı 210 TL’den başlıyor. Örneğin, 4 kişilik bir aile için sinemaya gitmek, en düşük fiyatlarla bile 1.800 TL’yi aşan bir bütçeye mal olabiliyor.