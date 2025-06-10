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Bakan Kurum'dan Hassa'daki deprem konutlarına ilişkin yeni paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum'dan Hassa'daki deprem konutlarına ilişkin yeni paylaşım
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladığı, konutların etap etap hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

"Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?"

Bakan Kurum, paylaşımında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı." sözlerini alıntılayarak, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

"TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı"

Görüntülerde görüşlerine yer verilen TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar, deprem korkusundan uzak, güvenli şehirlerin inşa edildiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa ediliyor." değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımda, yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

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